Hükümet Meydanı’na otopark geliyor

Kent merkezinde ihtiyaç duyulan yeraltı otoparkı İzmir Büyükşehir ile Ödemiş Belediyesi’nin işbirliğiyle inşa edilecek. Hükümet Meydanı’nda yapılması planlanan, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak otopark, 150 araç kapasiteli olacak. Kent merkezindeki trafiğe soluk aldırması hedeflenen otopark için Büyükşehir, ihaleye çıkacak. Hem meydanın düzenleneceğini hem de yeraltı otoparkı kazandırılacağını belirten Başkan Mehmet Eriş, “İlk etapta yoğunluğun had safhada olduğu Hükümet Meydanı bölgesine bir yer altı otoparkı kazandırılacak. 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alan da yeniden düzenlenmiş olacak. Otopark ihtiyacı konusunda farklı çözümler için de ortak çalışmalarımız var. Sefa Sokak’taki otopark alanını da değerlendireceğiz. 20 yıl önce ilk adımlarını attığımız güney çevre yolu, bölünmüş yol projesi kapsamında açılmaya başladı. Biz de kuzey çevre yolu için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kuzey çevre yolu da açıldığında kent trafiğinde rahatlama sağlanacak” dedi.