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    HaberlerEge Haberleri Hurda araçlar ve tabelalar toplandı
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Hurda araçlar ve tabelalar toplandı

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla, Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda araçlar kaldırıldı.

    Hurda araçlar ve tabelalar toplandı

    Çocuklar açısından tehlike oluşturan araçlar, Kabahatler Kanunu’na dayanılarak tutanakla Ayvalık Belediyesi Kademe Amirliği’ne kaldırıldı. Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü, izinsiz reklam tabelalarını da kaldırdı. Başkan Ergin, Ayvalık’ta daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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