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    HaberlerEge Haberleri Huzurevinde hüzünlü bir aşk hikayesi
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    19.02.2020 - 00:05 |

    Huzurevinde hüzünlü bir aşk hikayesi

    Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Menşure ve Nazif Çakan çiftinin özlem ve hüzün dolu buluşmalarına evsahipliği yapıyor.

    Huzurevinde hüzünlü bir aşk hikayesi

    Alzaymır nedeniyle hafızasını yitiren ama sevdasını hiç unutmayan yaşlı kadın, dört gözle beklediği eşine her buluşmalarında şarkılar söylüyor. Eşinin şarkılarını gözyaşları içinde dinleyen Nazif Çakan da her ziyaretinin sonunda helallik isteyip yalnız yaşadığı evine dönüyor.

    İkinci bahar

    88 yaşındaki Nazif Çakan ile 78 yaşındaki Menşure Çakan’ın yolu 16 yıl önce kesişti. Hayatlarını birleştirme kararı alan ikili, Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi’nde yuva kurdu. Evlendikten dört yıl sonra Menşure Çakan’ın felç geçirmesi ve alzaymır hastalığı çiftin mutluluğuna gölge düşürdü. Çok sevdiği eşine 10 yıl tek başına bakan Nazif Çakan’ın da sağlık durumunun bozulması üzerine eşini iki yıl önce tedavi ve bakım hizmeti için Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yatırdı. Eşinin önceki evliliklerinden çocukları olduğunu ancak yine de yalnız kaldığını anlatan Çakan, “Eşim evlendikten sonra hastalandı. Son yıllarda onunla yeterince ilgilenemedim. Benim de artık gücüm kalmadı” diye konuştu.

    Haftanın belirli günlerinde muhtar Recep Çakmakçı’nın desteğiyle huzurevine geldiğini belirten Çakan, eşinin kendisine şarkılar söylediğini ifade etti. Çakmakçı da, “Ziyaretini hiç aksatmaz. Böyle sevgi görmedim. Her gelişinde gözyaşı döküyor” dedi.

    l EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA

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