Huzurevinde önlemler alındı

Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Demir, pandemi sürecini anlattı, “Çalışanlarımız bu sürede ailesinden uzak kaldı. Yaşlılarımızla birbirimize yarenlik ettik. Onlar için beslenme listeleri hazırlandı” dedi.

Mordoğan’da hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, yeni normalleşmede tüm tedbirlerini aldı. Merkez Müdürü Zeynep Demir, bu süreçte 14 günlük vardiyalı çalışmaya dönüldüğünü belirtti, “Çalışanlarımız sadece ailelerinden uzakta kalmadı; bu süreçte nefes almayı zorlaştıran maskelerin altında, boğucu tulumların içinde, yaşlılarımızın sağlığını koruyabilmek için her türlü çalışmayı eksiksiz yaptı. Yaşlılarımızın yanında belli bir süreden fazla geçirmemiz de risk teşkil ediyordu. Bizler yaşlılarımıza, yaşlılarımız bizlere yarenlik ettik” dedi.

Listelere göre öğün

Salgın öncesinde ve salgın süresince de beslenmeye özellikle dikkat edildiğini kaydeden Demir, “Onların bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için beslenme uzmanları tarafından hazırlanan listelere göre öğün hazırlıyoruz. Beslenmenin yanı sıra günlük sağlık durumu takibi ve bakım hizmetleriyle yaşlılarımızın durumunu sürekli takip ediyoruz” diye konuştu.

‘Sınavdan geçtik’

Özellikle yurt dışında yaşanan salgın sürecinde birçok huzurevinde çalışanların işi bıraktığını ve yaşlıların ölüme terkedildiğini hatırlatan Demir, “Türkiye sağlık hizmet sunumunda başarılı bir sınav verdi. Bu bizim için sadece bir iş değil, manevi olarak da yaşlılarımıza kıymet veriyoruz. Avrupa’da ve Amerika’da yaşanan kötü olaylar bu nedenle Türkiye’de yaşanmadı” şeklinde konuştu.

Yoğun talep var

Yeni dönemde tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Demir, “Biz kişisel koruyucu tedbirlerini alma şartıyla yaşlılarımızın aileleriyle görüşmelerine müsaade etmeye başladık. Kısa süreli de olsa sevdikleriye buluşabilecekler. Onların kavuştuğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Huzurevimizde çok az sayıda boş odamız mevcut. Yeni dönemde de kontrollü bir şekilde yaşlı kabul edeceğiz. Fakat kısa bir sürede dolma ihtimaline karşı aramıza katılmak isteyenlerin acele etmesinde fayda var” şeklinde konuştu.