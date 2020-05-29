İbadete hazır

Bugün ibadete açılacak olan camilerde, belediyeler tüm önlemlerini aldı. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Başkanlar vatandaştan, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Bugün kılınacak Cuma namazıyla kontrollü bir şekilde ibadete açılacak olan camilerde belediyeler temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı. İlk olarak cami avlularında gerçekleştirilecek ibadetlerde vatandaşların sorun yaşamaması için Menderes Belediyesi tarafından hazırlıklar gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yapıldığı camilerde vatandaşlara ücretsiz 20 bin seccade de dağıtılacak. Başkan Mustafa Kayalar, “İbadete gelecek vatandaşlarımız için el dezenfektanlarımız cami girişlerinde hazır. Bunun yanısıra vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için 20 bin seccade hazırlattık” dedi.

Mesafeye dikkat

Konak Belediyesi de ilçedeki camileri ibadete hazır hale getirdi. Temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirirken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Belediye başkanı Abdül Batur, “Camilerimiz bizim için kutsaldır. Vatandaşımızın ibadetlerini camilerde yapabilmeleri için dezenfekte çalışmalarımız sürekli olarak sürecek” diye konuştu. Narlıdere Belediyesi ise, ilçedeki 7 caminin ve 1 cemevinin içi ve avlularını temizledi. Başkan Ali Engin, “Kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak ibadetlerin sürmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Dezenfektan konuldu

Karabağlar Belediyesi, bugün açılacak olan camileri hızla ibadete hazırladı. Camilerin içlerini dezenfekte etti, giriş noktalarına el dezenfektanları yerleştirdi, avlu ve çevresinde de kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı. Başkan Muhittin Selvitopu, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. Bergama Belediyesi’nin ilaçlama ekibi de, 24 camide çalışmalarını tamamladı. Temizlik ekibi de tam donanımlı mobil ibadethane temizlik aracıyla tepeden tırnağa her yeri pırıl pırıl yaptı. Başkan Hakan Koştu, “Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilir” ifadesini kullandı.

Liste yayınlandı

Ayrıca Çiğli Belediyesi, detaylı dezenfeksiyon çalışması başlattı. 20 cami dip bucak temizlendi. Salgına karşı mücadeleyi normalleşme sürecinde de devam ettireceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Pandemi öncesi tüm cami ve cem evlerimizde düzenli temizlik çalışması yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte de hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek. Bizler çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımız da günlük yaşantılarına tedbirleri elden bırakmadan devam etmeye özen göstersin” vurgusunu yaptı. Öte yandan İzmir Valiliği il merkezi ve ilçelerde hangi camide cuma namaz kılınacağını liste halinde yayınladı. Sosyal mesafesi bulunmayan camiler liste dışı kaldı.