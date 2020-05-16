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    HaberlerEge Haberleri ‘İçindeki İyiliği Keşfet’ can dosta mama oldu
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    16.05.2020 - 00:04 |

    ‘İçindeki İyiliği Keşfet’ can dosta mama oldu

    Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Kovid-19’lu dönemde hayvanları unutmadı.

    ‘İçindeki İyiliği Keşfet’ can dosta mama oldu

    Master Junior programı ve Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün ‘İçindeki İyiliği Keşfet’ projesiyle öğrencilerin topladığı bağışlar, Islak Burunlar Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanlarına mama ve temizlik malzemesi olarak gönderildi. Barınak sorumluları, “Sevgi, çocuklar ve hayvanlar evrenseldir. Hepimiz onları korumakla görevliyiz. Sizin gibi duyarlı nesiller, sokakta yaşayan hayvanlara yardım ederek dünyayı güzelleştirdi” dedi.

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