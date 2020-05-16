‘İçindeki İyiliği Keşfet’ can dosta mama oldu

Master Junior programı ve Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün ‘İçindeki İyiliği Keşfet’ projesiyle öğrencilerin topladığı bağışlar, Islak Burunlar Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanlarına mama ve temizlik malzemesi olarak gönderildi. Barınak sorumluları, “Sevgi, çocuklar ve hayvanlar evrenseldir. Hepimiz onları korumakla görevliyiz. Sizin gibi duyarlı nesiller, sokakta yaşayan hayvanlara yardım ederek dünyayı güzelleştirdi” dedi.