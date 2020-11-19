İçiniz rahat olsun

Ekipler bugüne kadar toplu taşıma araçları, taksi, otogar ve limanlarda 151 bin 247 adet dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, 164 belediye otobüsünü 33 bin 979, 11 otogarı 2 bin 400, bin 431 özel toplu taşıma aracını 33 bin 81, 3 bin 587 otobüs durağını 25 bin 634, 2 bin 445 ticari taksiyi 37 bin 622, TM plakalı araçları 3 bin 593, S plakalı araçları 10 bin 534, 29 havaalanı aracını 3 bin 593 ve 5 limanı 811 defa dezenfekte etti.