İda Madra Jeoparkı UNESCO yolunda

UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Ayvalık’taki İda Madra Jeopark projesi için UNESCO’ya başvuru yapıldı. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi işbirliğinde 2019 yılında başlatılan ve 2020 Kasım ayında UNESCO başvurusu yapılan projeyle, uluslararası tanınırlık artması, kuş turizmine kazandırılması hedeflendi.

İda Madra’nın Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olma yolunda olduğunu belirten Proje Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, “Jeopark sahası içinde çok önemli sulak alanlar var, buralarda kuş bilimiyle ilgili araştırma potansiyeli bulunuyor. Ancak bu sahaların bir kısmının tescili yok. Biz de bu sahaların tescil kazanarak, uluslararası tanınırlığının artırılmasına hem de kuş gözlemcileriyle doğaseverlere daha iyi hizmet verilmesi için uygun biçimde tesisleştirilmesini sağlamak istedik” dedi.

Dünyada 44 ülkede 161 UNESCO jeoparkı bulunduğunu kaydeden Gümüş, “İda Madra Jeoparkı UNESCO’ya dahil olduğunda onlar içinde büyük ve seçkin bir yere sahip olacak. Çünkü 17 bin 500 kilometrekarelik alana yayılıyor. Bu sahada önemli bir granit topografyası bütünlüğümüz var. Başta Kozak, Madra Dağı’ndaki granit topografya, Çanakkale sınırları içinde kalan Kestanbol ve Susurluk topografyası, bu bölgede granitin her halini görebileceğiz” diye konuştu.