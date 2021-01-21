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    HaberlerEge Haberleri İdeart, Kristal Elma’yı İzmir’e getirdi
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    21.01.2021 - 02:23 |

    İdeart, Kristal Elma’yı İzmir’e getirdi

    Aklımızı, ruhumuzu koruyan yaratıcılık konsepti ile gerçekleştirilen 32. Kristal Elma Ödülleri’nde; bir büyük ödül, üç kristal ve bir gümüş elma, ile İzmir’e geldi.

    İdeart, Kristal Elma’yı İzmir’e getirdi

    Farklı yarışmalarda bugüne kadar 30’un üzerinde ödül alan reklam ve marka iletişim ajansı İdeart; Mr. and Ms. Beauty app için hazırlamış olduğu kampanya ile En İyi Hizmet Reklamı dalında Gümüş Elma, Feast için hazırlamış olduğu basın ilanı ila En İyi Hızlı Tüketim Reklamı dalında Kristal Elma, Awake Coffee & Espresso markası için hazırlamış olduğu kampanya ile de En İyi Kurumsal İmaj ve En İyi Tek Mecralı Kampanya dallarında Kristal Elma ödüllerine layık görüldü. Awake Coffee & Espresso kampanyası aynı zamanda Anadolu reklam ajanslarının yer aldığı Bölge Kategorisi’nde Büyük Ödül’e layık görüldü. İdeart, 32. Kristal Elma’da, Anadolu’nun en yaratıcı reklam ajansı unvanının da sahibi oldu.

    Sırada uluslararası arena var

    Haklı bir gurur yaşadıklarını belirten İdeart Genel Koordinatörü Aslı Çiçeksoy, “Bu yıl aldığımız ödüllerin ayrı bir önemi var. Tüm olumsuzluklara rağmen yaratıcılığımızı koruyabildiğimiz ve başarılarımızı sürdürebilir kıldığımız için mutluyuz“ dedi. İdeart Ajans Başkanı Turusan Çiner de, “İzmir yaratıcı endüstriler için her türlü olanağa sahip. Bizim üzerimize düşen ise bunu en iyi şekilde kullanıp markalara değer katmak. Uluslararası arenalarda da yer alıp başarılarımızı ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.

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