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    HaberlerEge Haberleri İdolü babası
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    23.07.2020 - 00:03 |

    İdolü babası

    Genç doktor Şule Yıldız Sağcan, babası Doç. Dr. Abdi Sağcan’ın mezun olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu.

    İdolü babası

    Plaketini ve ödülünü Dekan Prof. Dr. Cemil Gürgün’ün elinden alan Sağcan, babası gibi dahili bilimlerde ihtisas yapmayı hedeflediğini söyledi. Kızıyla gurur duyduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sağcan da, “Kızım bütün tıp fakültelerine gidebilecekken mezunu olduğum Ege’yi tercih etti. Bundan sonra iyi bir insan ve hekim olarak vereceği hizmetler asıl övüncümüz olacak” dedi.

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