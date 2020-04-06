İdolüm, Rüştü Reçber

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off yarışı içinde kalan ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle maçları haziran ayının başına ertelenen Karşıyaka’da genç kaleci Erdoğan Açar, kulübün resmi Twitter hesabından, “Hesap bende. Kahvemi aldım, sorularınızı bekliyorum” diyerek taraftarlarla buluştu. Yeşil kırmızılı taraftarların sorularını Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi hesabından yanıtlayan Açar, gelen “Kişisel hedeflerin ne?” sorusuna, “Bu sene Karşıyaka’yla bir üst lige çıkmak. Onun dışında ise Süper Lig’de oynamak” cevabını verdi.

“Ayağa kalk, Rüştü Abi”

Gelen soruları resmi hesaptan alıntılayarak cevaplayan Erdoğan Açar, “İdolün kim?” sorusunu ise, “Videolarını ve maçlarını izleyerek büyüdüğüm Rüştü Reçber” diyerek cevapladı. “Gördüğümüz en güzel kurtarışları hep sen yaptın. Bir kurtarış daha kaptan. Haydi kalk ayağa, yürü güneşe. Haydi Rüştü Abi, koronavirüse geçit yok. EURO 2008’de olduğu gibi...” ifadelerine de yer verdi. “5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Olur da ligler oynanırsa bir üst ligde miyiz?” sorusuna, “Liglerin başlama tarihi haziran olarak belirtilse de henüz tam anlamıyla bir netlik söz konusu değil. Ama yine de liglerin bitirileceği söyleniyor. Bu sene takım olarak bir üst ligi çok istiyoruz. Geçen sene bize ders oldu. Her futbolcunun Süper Lig’te oynama hayali vardır diye düşünüyorum. İnşallah nasip olur” diye cevap verdi. 22 yaşındaki genç file bekçisi Açar, “Penaltılarda başarılı bir kalecisin. Çalışmalarında sana en çok gol atan oyuncu kim?” sorusuna ise, “Takımın penaltıcıları Cenk Abi ve Doğukan. Beni çok zorluyor” diye yanıtladı.

‘Toparlanacağız’

Kaleci Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle çalışmalarını evden sürdüren yeşil kırmızılı takımın genel durumu ile ilgili gelen soruya, “Salgından dolayı evimizde bireysel çalışmalarımızı yapıyoruz. Genç bir takım olduğumuz için antrenmanlara başlayınca hızlı şekilde toparlanıp, ligi istediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum” dedi. Erdoğan’ın taraftarlardan gelen, “Stadın son durumu nedir?” sorusuna ise cevabı, “O konuda pek bir bilgim yok. Gelişmeler oldukça, kulübün resmi siteleri açıklama yapıyor” diye cevapladı. Genç eldiven maç öncesi herhangi bir toteminin olup olmadığı ile ilgili soruyu ise, “Hakemin başlama düdüğünden hemen önce 3 kale direğine de dokunurum” cevabını verdi.