İduğ’a övgü

İzmir Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan Bornova Belediyesi’ni ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği projeler hakkında sunum yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise Arslan’dan büyük övgü aldı. Milletvekili Arslan, “Bornova’da vatandaşa hizmet odaklı ve profesyonel iş yaşamının gereklerini ve mantığı ön planda tutan hizmetler yürütüldüğünü gördük. Her desteğe hazırız, yolunuz açık olsun” dedi. Başkan İduğ, “Ülkemizdeki öne çıkan projeleri bize aktarırsanız, Bornova’mıza uygun olanları hayata geçirmek isteriz” diye konuştu.