08.02.2020 - 00:10 |
İduğ’dan Ergün’e arkadaş ziyareti!
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi Genel Koordinatörü Gürhan Dikmen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.
Bir dost, arkadaş ziyareti yaptığını dile getiren Başkan İduğ, “İşbirliklerimizin temelini oluşturacak birkaç önerim olacak. Bundan bahsetmek ve sizleri dinlemek için geldim” dedi. Başkan İduğ’a teşekkür eden Başkan Ergün, “Önemli olan, vatandaşın lehine olacak olan kararları verebilmemiz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.