İduğ’dan Ergün’e arkadaş ziyareti!

Bir dost, arkadaş ziyareti yaptığını dile getiren Başkan İduğ, “İşbirliklerimizin temelini oluşturacak birkaç önerim olacak. Bundan bahsetmek ve sizleri dinlemek için geldim” dedi. Başkan İduğ’a teşekkür eden Başkan Ergün, “Önemli olan, vatandaşın lehine olacak olan kararları verebilmemiz” dedi.