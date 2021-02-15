İhracatta hedef Orta Doğu pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 15-18 Şubat günlerinde düzenlenen Orta Doğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti’ne katılacak. Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte 19 Türk doğal taş ihracatçısının ürünlerini tanıtacağını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Orta Doğu ülkelerinde yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğal taşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğal taş ithalatçıları ile ikili iş görüşmelerinin yapılmasını amaçladık. 2022’de Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar, önümüzdeki 10 yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Katar’ın 2030 vizyonu için başlatılan 470 projeye üye firmalarımızın dahil olabilmeleri için bu tür etkinliklerimizi artıracağız” dedi. - AA