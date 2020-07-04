İhracatta yükseliş sürüyor

Denizli ihracatının, haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 yükselişle 247 milyon dolar olduğunu belirten Memişoğlu, DENİB üyelerince yapılan ihracatın ise yüzde 20 artışla 183 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. l AA