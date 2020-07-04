04.07.2020 - 00:00 |
İhracatta yükseliş sürüyor
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, haziran ayında kentin ihracatının çift haneli büyüdüğünü, yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeyi umut ettiklerini bildirdi.
Denizli ihracatının, haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 yükselişle 247 milyon dolar olduğunu belirten Memişoğlu, DENİB üyelerince yapılan ihracatın ise yüzde 20 artışla 183 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. l AA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.