İhtiyaç sahiplerinin yanında

Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemlerin yanısıra zor günlerde vatandaşları yalnız bırakmadı. 1 Nisan’dan bu yana her gün sıcak yemek yardımını sürdüren belediye, Ramazan ayında iftar sofrasını her gün 2 bin 500’e yakın eve taşıdı. Küresel salgın sürecinde işyerleri geçici olarak kapatılan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine 1000’i aşkın erzak paketi ulaştırıldı.

Sıcak yemek dağıtıyor

Günlük sıcak yemek desteğinin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, desteğini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözünün ışığında kimsenin yatağa aç girmediği bir kent için çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde kent genelinde elbette hijyen tedbirlerini alıyoruz, dezenfeksiyon faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ama işyerleri kapatılan hemşerilerimizi, bu işyerlerinde çalışanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu yükü bir parça da olsa hafifletmek için omuz omuza verdik” dedi.