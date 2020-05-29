BİST105.3600.39EURO7.540.03USD6.810.09ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhtiyaç sahiplerinin yanında
    ABONE OL
    29.05.2020 - 00:04 |

    İhtiyaç sahiplerinin yanında

    İhtiyaç sahiplerinin yanında

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemlerin yanısıra zor günlerde vatandaşları yalnız bırakmadı. 1 Nisan’dan bu yana her gün sıcak yemek yardımını sürdüren belediye, Ramazan ayında iftar sofrasını her gün 2 bin 500’e yakın eve taşıdı. Küresel salgın sürecinde işyerleri geçici olarak kapatılan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine 1000’i aşkın erzak paketi ulaştırıldı.

    Sıcak yemek dağıtıyor

    Günlük sıcak yemek desteğinin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, desteğini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözünün ışığında kimsenin yatağa aç girmediği bir kent için çalışıyoruz. Koronavirüs sürecinde kent genelinde elbette hijyen tedbirlerini alıyoruz, dezenfeksiyon faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ama işyerleri kapatılan hemşerilerimizi, bu işyerlerinde çalışanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu yükü bir parça da olsa hafifletmek için omuz omuza verdik” dedi.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Sıradaki Haber