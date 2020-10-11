85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İhtiyar delikanlı
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:00 | | Onur ATIŞ DHA

    İhtiyar delikanlı

    Göztepe’de sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Brezilyalı Mossoro, küllerinden yeniden doğdu. 37 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör İlhan Palut’un liste başı oldu

    İhtiyar delikanlı

    Süper Lig’de ilk 4 haftada Yukatel Denizlispor’u yenip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’le berabere kalan 6 puanlı namağlup Göztepe’de 37’lik delikanlı Mossoro, adeta küllerinden doğdu.

    Geçen sezon Başakşehir’den alınan 37 yaşındaki futbolcu, özellikle ikinci yarıda forma şansı bulmakta çok zorlanırken, yeni sezon öncesi gönderilecekler listesinde yer aldı. Ancak Teknik Direktör İlhan Palut, deneyimli futbolcunun kadroda tutulmasını istedi. Hazırlık kampını çok iyi geçiren Brezilyalı orta saha, sezona da bomba gibi başladı.

    Sahada 257 dakika

    Mossoro, ligin ilk haftasında 5-1 kazanılan Denizlispor maçında gol sevinci yaşadı. Sambacı, 2-2 sona eren Gaziantep FK müsabakasında da Ideye’nin golüne asist yaptı. Geride kalan 4 maçın hepsinde 11’de sahaya çıkan Mossoro, ilerlemiş yaşına rağmen diri bir görüntü ortaya koydu. Mossoro, toplam 257 dakika sahada kaldı. Forvet arkasında görev yapan Mossoro, Napoleoni’nin iyileşmesi ve yeni transfer Guilherme’nin takıma gelmesiyle ilerleyen haftalarda kıran kırana forma rekabetine girecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber