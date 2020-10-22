‘İkametgahını al gel’

Burhaniye’nin resmi nüfusunun 60 bin 490 olduğunu ve gerçek nüfusun özellikle yaz aylarında 300 bine kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Deveciler, “İlçemize yapılan kamu yatırım ve gelirleri resmi nüfusa göre yapılmakta, oysaki biz bu resmi nüfusun 5 katına hizmet etmekteyiz. İller Bankası resmi nüfusa, kentin ürettiği vergi miktarına göre ödenek verdiği için yapılan hizmet ve projelerde sıkıntı yaşıyoruz. Başta su ve diğer doğal kaynaklarını yeterli şekilde kullanamamaktayız” dedi.



Başkan Deveciler, “Hep birlikte yaşadığımız kent için, ikinci evleri veya yazlıkları Burhaniye’de olan vatandaşlarımızın, ikametgâhlarını buraya almalarını istiyoruz. Daha yaşanılabilir ve gelişimi güçlü bir ilçe yaratmada bizlere destek olacaklarını temenni ediyorum. Her şey daha yaşanılabilir bir Burhaniye için” diye konuştu.