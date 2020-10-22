85,65BİST1.2120.09EURO9.260.00USD7.810.05ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İkametgahını al gel’
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:02 |

    ‘İkametgahını al gel’

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin vergi ve gelir kaynaklarını artırmak için, yazlığı veya ikinci evi olanlara çağrıda bulundu.

    ‘İkametgahını al gel’

    Burhaniye’nin resmi nüfusunun 60 bin 490 olduğunu ve gerçek nüfusun özellikle yaz aylarında 300 bine kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Deveciler, “İlçemize yapılan kamu yatırım ve gelirleri resmi nüfusa göre yapılmakta, oysaki biz bu resmi nüfusun 5 katına hizmet etmekteyiz. İller Bankası resmi nüfusa, kentin ürettiği vergi miktarına göre ödenek verdiği için yapılan hizmet ve projelerde sıkıntı yaşıyoruz. Başta su ve diğer doğal kaynaklarını yeterli şekilde kullanamamaktayız” dedi.

    Başkan Deveciler, “Hep birlikte yaşadığımız kent için, ikinci evleri veya yazlıkları Burhaniye’de olan vatandaşlarımızın, ikametgâhlarını buraya almalarını istiyoruz. Daha yaşanılabilir ve gelişimi güçlü bir ilçe yaratmada bizlere destek olacaklarını temenni ediyorum. Her şey daha yaşanılabilir bir Burhaniye için” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Sıradaki Haber