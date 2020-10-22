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    22.10.2020 - 00:04 |

    İki güzel haber

    Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyacını karşılayacak mağaza açacak. Bergama’da da Zafer Mahallesi’ne iki mobil büfe yerleştirildi

    İki güzel haber

    Bornova ve Bergama belediyeleri, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Bornova Belediyesi, ‘Butik Bornova’ ile destek konusunda yeni bir alan daha açıyor. Doğanlar’da hazırlıkları son aşamasına gelen Butik Bornova, mağazaları aratmıyor. Rafları hayırseverlerin bağışlarıyla doldurulacak olan merkezde, her türlü kıyafetten ayakkabıya tüm giyim ihtiyaçları karşılanabilecek. Aileler, Butik Bornova’dan yıkanmış ve ütülenmiş ürünlerin yanısıra yeni kıyafetleri de ücretsiz olarak temin edebilecek. Mağazayı kısa süre içinde hizmete açacaklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

    Alışveriş kolaylığı

    Bergama Belediyesi de, Zafer Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinlerinin günlük alışverişleri için yakınlarında bakkal bulumayışı üzerine harekete geçti, iki ayrı noktaya mobil büfe yerleştirdi.

    Zafer Mahallesi 2. Sultan Sokağa bir, Melihşah ve Ergenekon sokakların birleşiminde bulunan park alanlarına birer olmak üzere toplam 2 mini market-büfe montajı tamamlandı. İhale yoluyla en kısa sürede hizmete açılacak olan büfeler, bu sokak ve caddelerde oturan mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlamalarına yardımcı olacak. Bir ekmek almak için bile aşağıda bulunan bakkala yürümek zorunda olduklarını ifade eden mahalleliler, Başkan Hakan Koştu’ya teşekkür etti.

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