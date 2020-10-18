İki kentte de vakalar arttı!

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde koronavirüsle mücadele kapsamında eş zamanlı denetimler yapılıyor. İzmir’deki kontroller, Vali Yavuz Selim Köşger öncülüğünde güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Köşger, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda denetimlerde bulundu. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Vali Köşger, kontrol edilen kafe ve restoranlarda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet de etti.



‘Kurallara uyuyorlar’

Denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Köşger, “İzmirliler maske hijyen ve sosyal mesafe gibi konulara dikkat ediyor. Havalimanında da maskesiz kimse yoktu. Dış hatlarda da yurt dışına giden yolculara yönelik testler yapılıyor. 30 saniye içinde örnek alınıyor, 2.5 saatte de sonuç veriliyor. Bir sıkıntı gözükmüyor” ifadesini kullandı.



‘Nedenini bilmiyoruz’



İzmir’de son dönemde bir artışın söz konusu olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Vaka artışlarının sebebini bizler de henüz çözebilmiş değiliz. Aldığımız tedbirlerle bu artışların olmaması lazım. Toplu taşıma kuralları uygulatıyoruz. Üye giriş çıkışlarında önlem aldık. Denetimler üst seviyede” diye konuştu. Yaşanan ölümlerin hala 65 yaş üstü kişilerde daha sık görüldüğünü ifade eden Vali Köşger, her yaş grubundan kişilerin virüse yakalandığını ifade etti; aşı bulununcaya kadar herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi için çağrıda bulundu.



Dönerciye ceza kesildi



Denizli’de de Vali Ali Fuat Atik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Kovid-19 denetiminde bulundu. Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı; işyerlerinin aldığı tedbirler kontrol edildi. Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Atik ile Başkan Zolan, maske hediye etti. Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hala döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik’in talimatı üzerine işyeri hakkında tutanak tutuldu.



Miniği zar zor ikna etti

Denetimlerde babasının yanında maske takmayan 4 yaşındaki Mustafa Kösekli’yi gören Vali Atik, çocuğu ikna etmeye çalıştı. Miniği oyuncakçıya götüren Atik, oyuncak alarak maske takmasını sağladı. Vali Atik, gündüzleri vatandaşların kurallara uyduğu ancak akşam uyulmadığını ifade etti, “Denizli’de ciddi anlamda sayısal verilerde artış var. Yaz mevsimi nedeniyle düğünlerin olması, gelişler gidişler, ziyaretler bu noktaya getirdi. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, sosyal hayatımız devam edecek ama sosyal mesafe kurallarına, hijyene uyalım, sağlık çalışlarının uyarılarını dikkate alalım. Ancak böyle başa çıkabiliriz” şeklinde konuştu.