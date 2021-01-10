BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İki yeni okul
    ABONE OL
    10.01.2021 - 00:02 |

    İki yeni okul

    Geçen yıl protokolü yapılan 24 derslikli, 6 katlı Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi’nin inşaatı başlıyor.

    İki yeni okul

    Başkan Avni Örki, okulun yapımını üstlenen Neskal Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yanıkan ile bir araya geldi. 2021 yılının ilk inşaat sözleşmesini yaptıklarını belirten Başkan Örki, “Pamukkale’mizde 2019 ve 2020 yılları hizmet destanlarıyla geçmişti. 2021 yılı da o yıllardan geri kalmayacak. Bundan aylar önce Valimiz Sayın Ali Fuat Atik’le okul yaptırmak için ilk protokolümüzü imzalamıştık. Okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak. 2021-2022 eğitim sezonuna yetiştireceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Örki ve firma temsilcisi arasında sözleşme imzalandı.

    Yılın ilk ruhsatı

    Pamukkale Belediyesi’nde yılın ilk iş yeri açma ruhsatı Fatih mahallesinde faaliyetlerine başlayan Aycan Market isimli iş yerine verildi. Başkan Avni Örki, esnaf Halil Aycan’ı ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini sundu hem de iş yeri açma ruhsatını teslim etti. Başkan Örki’yi karşısında gören Aycan, “Benim için sürpriz oldu” dedi.

    İki yeni okul

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

    Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    Kanlı pusu! Görgü tanıkları anlattı

    Kanlı pusu! Görgü tanıkları anlattı

    Sıradaki Haber