İki yeni okul

Başkan Avni Örki, okulun yapımını üstlenen Neskal Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yanıkan ile bir araya geldi. 2021 yılının ilk inşaat sözleşmesini yaptıklarını belirten Başkan Örki, “Pamukkale’mizde 2019 ve 2020 yılları hizmet destanlarıyla geçmişti. 2021 yılı da o yıllardan geri kalmayacak. Bundan aylar önce Valimiz Sayın Ali Fuat Atik’le okul yaptırmak için ilk protokolümüzü imzalamıştık. Okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak. 2021-2022 eğitim sezonuna yetiştireceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Örki ve firma temsilcisi arasında sözleşme imzalandı.

Yılın ilk ruhsatı

Pamukkale Belediyesi’nde yılın ilk iş yeri açma ruhsatı Fatih mahallesinde faaliyetlerine başlayan Aycan Market isimli iş yerine verildi. Başkan Avni Örki, esnaf Halil Aycan’ı ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini sundu hem de iş yeri açma ruhsatını teslim etti. Başkan Örki’yi karşısında gören Aycan, “Benim için sürpriz oldu” dedi.