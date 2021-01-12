İki yıl sonra Süper Lig’deyiz

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider tamamlayan ve profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunan Manisa Futbol Kulübü’nün Teknik Direktörü Serkan Özbalta, iki yıl içinde Süper Lig’e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin çok yardımcı olduğunu kaydeden Özbalta, “İyi bir ilk yarı geçirdik. Devre arasına mağlup olmadan girmek mutluluk verici” dedi. Daha önce çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü’nde olduğu gibi Manisa FK’de de uzun vadeli planlamalar yaptıklarını kaydeden Özbalta, “Bu sezon hedef bir üst lige çıkmak. Bu doğrultuda şampiyonluğa giderken sadece skoru düşünüp, oynadığımız oyun kalitesinin altına düşmemek istiyoruz. İki sene içinde Süper Lig’e yükselme düşüncemiz var. Bunu başarabilirsek, bizim için gurur verici olacak” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun acı günü

Türk futbolu, kazandırdığı önemli oyuncular ve antrenörlerle bilinen eski futbolcu ve antrenör Yenal Dinçakman’ı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor.

İzmir doğumlu Dinçakman’ın (42) Bornova EVKA 3’teki evinde fenalaştığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Genç antrenör için otopsi yapılmasının beklendiği, cenaze töreninin daha sonra belli olacağı ifade edildi. Altay’da 1998 yılında profesyonel olan Yenal Dinçakman, A Takım’da siyah beyazlı formayla ilk maçına 8 Şubat 1998’de deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı çıktı. Dinçakman, ilk deneyiminde Fenerbahçe’ye karşı ilk 11’de forma giyme heyecanını yaşadı. Gaziemirspor, Bergama Belediyespor, Aliağa Belediyespor, Karşıyaka, Tarsus İdmanyurdu, Pazarspor, Maltepespor, Hatayspor ve Şirinyerspor’da top koşturan Yenal Dinçakman, futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak Altay’da U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarını çalıştırdı. 42 yaşında hayata gözlerini yuman Dinçakman, son olarak Manisa Futbol Kulübü’nde U16 teknik sorumlusu olarak görev aldı.