‘İkinci bahar’ için ilk adım

Hayata geçirdiği sosyal projeler ile vatandaşların yaşam kalitesini artıran Balçova Belediyesi ile belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların yaşlılığını huzur ve mutluluk halinde geçmesine hizmet etmek amacıyla kurulan, Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı’nın (SEV) Balçova’da ortaklaşa yapacağı Olgun Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Belediyenin Korutürk Mahallesi’ndeki 383 metrekarelik arsasına yapılacak olan merkezin inşaat masrafları SEV tarafından karşılanacak. Yeni merkezden kadınlarda 55 yaş erkeklerde 60 yaş üstü tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Üç katlı merkezde; el işi atölyeleri, kütüphane, TV odası, yemek odası ve revir, balkon ve bahçe terası da olacak. Başkan Fatma Çalkaya, “Merkezimize gelen büyüklerimiz, hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak. Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.