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    HaberlerEge Haberleri İl başkanlarından ‘sağlık’ buluşması
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    01.04.2020 - 00:03 |

    İl başkanlarından ‘sağlık’ buluşması

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’la telekonferans sistemi ile gerçekleşen görüşmede bir araya geldi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

    İl başkanlarından ‘sağlık’ buluşması

    AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Siyasi parti il başkanlarının da katımlarıyla bu toplantıları periyodik olarak gerçekleştireceğiz. İzmir’de aksayan bir sağlık işleyişi söz konusu değil” dedi.

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