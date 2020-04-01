01.04.2020 - 00:03 |
İl başkanlarından ‘sağlık’ buluşması
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’la telekonferans sistemi ile gerçekleşen görüşmede bir araya geldi, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Siyasi parti il başkanlarının da katımlarıyla bu toplantıları periyodik olarak gerçekleştireceğiz. İzmir’de aksayan bir sağlık işleyişi söz konusu değil” dedi.
Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.