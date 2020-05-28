‘İlaçları ihmal etmeyin’

Bu süreçte hastanın hekim tarafından hastanın görülmesinin önemli olduğunu belirten Güngör, “Takiplerin düzenli yapılamaması ve hastaların virüs korkusuyla şikâyetlerini gizlemesi, kötüleşmiş bir şekilde acil servislere başvuruyu veya istenmeyen sonuçları artırdı” vurgusunu yaptı.



‘Raporlar uzatıldı’



Bu dönemde ilaçların bırakılmasının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini söyleyen Doç. Dr. Hasan Güngör, şu noktalara değindi: “Yakınların, hastalarla devamlı iletişim halinde olup şikâyetlerini gizleyip gizlemediklerini sorgulamaları, tansiyon ölçümlerini yapmaları, kilo, nefes darlığı ve ayak şişliği takibini yapmaları, yaşlılarda yolunda gitmeyen bir durum gördüklerinde müdahale etmeleri çok önemli. Sağlık Bakanlığı, raporları Temmuz ayına kadar uzattı. İlaçların eczaneden doğrudan alınmasına onay verildi. İlaçlar, Aile Hekimliği poliklinikleri ve diğer polikliniklerde de yazdırılabilir.”