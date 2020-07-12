‘İlçemiz için yararlı temaslarımız oldu’

Çerçi, 22. Dönem Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’i ziyaret etti. İlçe için yararlı temaslarda bulunduklarını belirten Çerçi’ye, Yunusemre Belediye Meclisi Üyesi İhsan Akyel eşlik etti.