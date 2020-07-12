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    HaberlerEge Haberleri ‘İlçemiz için yararlı temaslarımız oldu’
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    12.07.2020 - 00:03 |

    ‘İlçemiz için yararlı temaslarımız oldu’

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara’da temaslarda bulundu.

    ‘İlçemiz için yararlı temaslarımız oldu’

    Çerçi, 22. Dönem Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’i ziyaret etti. İlçe için yararlı temaslarda bulunduklarını belirten Çerçi’ye, Yunusemre Belediye Meclisi Üyesi İhsan Akyel eşlik etti.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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