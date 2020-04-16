İlçenin her köşesi dezenfekte ediliyor

İlçe genelinde faaliyet gösteren başta esnaf olmak üzere, ATM’ler, market, otel ve taksi durakları başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmaları yapan Belediye; okul, muhtarlık binaları, kamu kurumları, bankalar ile resmi kurumları da steril hale getiriyor. Cadde, sokak ve meydanları da gece gündüz dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.