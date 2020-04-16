16.04.2020 - 00:00 |
İlçenin her köşesi dezenfekte ediliyor
Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde Kovid-19 virüsüyle ilgili farklı önlemlere gidiliyor. Çalışmalar kapsamında 36 kişilik bir ekip kuran Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçenin her noktasını dezenfekte ediyor.
İlçe genelinde faaliyet gösteren başta esnaf olmak üzere, ATM’ler, market, otel ve taksi durakları başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmaları yapan Belediye; okul, muhtarlık binaları, kamu kurumları, bankalar ile resmi kurumları da steril hale getiriyor. Cadde, sokak ve meydanları da gece gündüz dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.
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