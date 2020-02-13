İletişimci adayları mesleklerini tanıdı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi’nin gelenekselleştirdiği ‘İletişim Atölyesi’ etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 14 farklı liseden 116 genci, iletişim profesyonelleriyle bir araya getirdi. Medya, yaratıcı belgesel ve reklam konularındaki atölye çalışmalarına katılan lise öğrencileri, aldıkları temel bilgilerin ardından kendi projelerini gerçekleştirme imkanı buldu. l DHA