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    HaberlerEge Haberleri İletişimci adayları mesleklerini tanıdı
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    13.02.2020 - 00:01 |

    İletişimci adayları mesleklerini tanıdı

    İletişimci adayları mesleklerini tanıdı

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi’nin gelenekselleştirdiği ‘İletişim Atölyesi’ etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 14 farklı liseden 116 genci, iletişim profesyonelleriyle bir araya getirdi. Medya, yaratıcı belgesel ve reklam konularındaki atölye çalışmalarına katılan lise öğrencileri, aldıkları temel bilgilerin ardından kendi projelerini gerçekleştirme imkanı buldu. l DHA

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
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