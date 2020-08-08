08.08.2020 - 00:03 |
İlgi ve yeteneklerine göre yönlendiriyorlar
Öğrencilerin, hayalleri ve başarıları doğrultusunda kalıcı adımlar atmasını hedefleyen Torbalı Belediyesi, YKS sınavında ter döken gençler için Tercih Günleri düzenliyor.
Belediye Kültür Merkezi’nde öğrencilere, Burak Akkol koordinatörlüğünde uzman rehber öğretmenleri tarafından tercih ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Uzmanlar, üniversite adaylarına puanları doğrultusunda geniş ve detaylı paylaşımlarda bulunuyor. Öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda uzman ekip tarafından yönlendirildiğini ifade eden Başkan İsmail Uygur, “Onların kariyer yolundaki bu önemli aşamalarında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.