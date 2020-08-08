İlgi ve yeteneklerine göre yönlendiriyorlar

Belediye Kültür Merkezi’nde öğrencilere, Burak Akkol koordinatörlüğünde uzman rehber öğretmenleri tarafından tercih ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Uzmanlar, üniversite adaylarına puanları doğrultusunda geniş ve detaylı paylaşımlarda bulunuyor. Öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda uzman ekip tarafından yönlendirildiğini ifade eden Başkan İsmail Uygur, “Onların kariyer yolundaki bu önemli aşamalarında yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.