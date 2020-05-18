İlhan Palut’un yol haritası hazır

1. ve 2. Lig’i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı. Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner’in kesinlikle takımda tutulması yönende rapor veren Palut, Alpaslan ile Halil’in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Deneyimli teknik adam Palut, “Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Bundan sonra attığımız adımlara çok daha dikkat etmeliyiz. Sürekli transfer isteme dönemi bitti” diye konuşmuştu.