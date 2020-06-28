Ilıca Kafe hizmette

Vatandaşların uygun fiyatlarla çay, kahve içebilmeleri için belediye tesisini Ilıca’ya kazandırdıklarını dile getiren Başkan Ekrem Oran, “Çeşme pahalı algısına son verecek, toplumun her kesiminin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasını sağlayacağız” diye konuştu. Oran, Çeşme Kalesi karşısındaki Kale Kafe’nin de yakında açılacağını müjdeledi.