28.06.2020 - 00:02 |
Ilıca Kafe hizmette
Çeşme Belediyesi, Türkiye’nin en güzel plajı seçilen Ilıca’da yeni bir tesisi hizmete açtı.
Vatandaşların uygun fiyatlarla çay, kahve içebilmeleri için belediye tesisini Ilıca’ya kazandırdıklarını dile getiren Başkan Ekrem Oran, “Çeşme pahalı algısına son verecek, toplumun her kesiminin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasını sağlayacağız” diye konuştu. Oran, Çeşme Kalesi karşısındaki Kale Kafe’nin de yakında açılacağını müjdeledi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.