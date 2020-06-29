29.06.2020 - 00:01 |
İlk Alman turistler Bodrum’da
Normalleşme süreci kapsamında, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Almanya’dan gelen ilk uçak, Milas-Bodrum Havalimanı’na indi. 6’sı Alman, diğerleri Türk toplam 79 yolculu uçak, pistte itfaiye ekibinin su takı gösterisiyle karşılandı. Uçaktan inen yolculara, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve beraberindekiler tarafından gül verildi. -DHA
İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.