İlk doğalgaz hattı hizmette

İzmir’in Kiraz ilçesinde doğalgaz projesinin ilk etabı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Mehmet Niğde Caddesi’nde düzenlenen törende, sembolik olarak kurulan doğalgaz ocağı yakıldı. İlçede 2021 yılında da devam edecek yatırım çalışmaları ile 4 bin haneye doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada, doğalgaz kullanımının medeniyet göstergesi olduğunu belirtti.



Emeği geçenlere teşekkür



İzmir’de her iyi projeye destek olduklarını vurgulayan Dağ, “Son 1.5 yılda İzmir Büyükşehir, 3 projeyi hayata geçirmeyi istedi. Bunların biri Çiğli Tramvayı. Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı gerekiyordu. Hayata geçirdik. Yine Buca Metrosu. Bizzat Cumhurbaşkanımız bu onayı da hayata geçirdiler. ‘Yeşildere’den havalimanına doğru olan yolda alt geçit çalışması yapmamız gerekiyor’ dediler. Biz onayı Ulaştırma Bakanlığı’ndan çıkardık. ESHOT’un yeni otobüs alma ile ilgili onayını da çözdük” dedi. Kiraz’ın sorunlarına ise İzmir Büyükşehir’in kayıtsız kaldığını savunan Dağ, “Biz buraya hastane kazandırmak istiyoruz. Ben buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na sesleniyorum, gelin bu inattan vazgeçin, bu açmış olduğunuz davadan vazgeçin” dedi. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise doğalgazın ilçeye getirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın büyük emeği olduğunu vurguladı “Gerçekten doğalgaz Kiraz için büyük bir ihtiyaçtı. Kimlerin emeği varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.