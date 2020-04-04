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    HaberlerEge Haberleri ‘İlk düdüğü bekliyoruz’
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    04.04.2020 - 00:00 |

    ‘İlk düdüğü bekliyoruz’

    Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta liglere süresiz ara veren Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayında yeniden başlamasını planlandığını duyururken, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, kendisini her ihtimale karşı hazır tutuyor. TFF’nin haziran ayı kararını değerlendiren Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Haziran ayında da ligler oynanamazsa, bu sezonun iptal edilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayında sezonun kalanının oynanıp oynanmayacağı belli olur. Takımların, ligler haziranda başlarsa hazırlanmak için en az 15-20 günlük sürece ihtiyacı var. Biz, futbolcularımızı bireysel olarak hazır tutuyoruz. Evde yaptıkları bireysel çalışmaların yanında onlara özel diyet programı da çıkardık. Günlük kalori hesaplarını yaptırdık. Bu süreçte oyuncuların formlarını koruyup kilo almamaları da önemli. Kararı bekleyeceğiz” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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