‘İlk düdüğü bekliyoruz’

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta liglere süresiz ara veren Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayında yeniden başlamasını planlandığını duyururken, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, kendisini her ihtimale karşı hazır tutuyor. TFF’nin haziran ayı kararını değerlendiren Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Haziran ayında da ligler oynanamazsa, bu sezonun iptal edilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayında sezonun kalanının oynanıp oynanmayacağı belli olur. Takımların, ligler haziranda başlarsa hazırlanmak için en az 15-20 günlük sürece ihtiyacı var. Biz, futbolcularımızı bireysel olarak hazır tutuyoruz. Evde yaptıkları bireysel çalışmaların yanında onlara özel diyet programı da çıkardık. Günlük kalori hesaplarını yaptırdık. Bu süreçte oyuncuların formlarını koruyup kilo almamaları da önemli. Kararı bekleyeceğiz” dedi.