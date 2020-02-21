21.02.2020 - 00:01 |
İlk feribotun adı Fethi Sekin
Bu yıl sefere başlayacak iki arabalı feribottan birinin adına, İzmir Adliyesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismi verilecek.
Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Vatandaşlarımızın isteğini gecikmeden yerine getirme kararı aldık. İlk feribotun adı Fethi Sekin olacak. Adı adliyeye de verilmeli” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.