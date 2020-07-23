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    HaberlerEge Haberleri İlk günkü gibi aynı heyecan...
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    23.07.2020 - 00:03 |

    İlk günkü gibi aynı heyecan...

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, görevinde ikinci yılını doldurdu.

    İlk günkü gibi aynı heyecan...

    Yüksek Öğretim Kurumu’nun uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmak için yaptıkları yenilikler, düzenlemeler, etkinlikler ile Kovid-19 pandemisinde hayata geçirdikleri uygulamaların yer aldığı video serilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görevine ilk günkü heyecanla devam ettiğini belirten Hotar, “Görev süremiz boyunca, üniversitenin değerli fertleriyle birlikte ilkleri başarmanın, ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmanın, bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşadık” dedi. Olağanüstü durumlara karşı da her zaman hazır bulunduklarını ifade eden Rektör Hotar, salgının çıktığı günden itibaren hem birey hem de toplum sağlığını korumak için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

    Üniversiteyi geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Hotar, “Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.

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