26.04.2020 - 00:01 |
İlk günün iftarı Pınarbaşı’nda
Koronavirüs salgını toplu katılımla gerçekleşen iftar buluşmalarına izin vermese de, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Ramazan’ın ilk günü, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen büyüklere moral verdi.
Başkan İduğ, Ramazan’ın ilk iftarında Pınarbaşı Gürpınar Mahallesi’nde oturan Balı Ailesi’nin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan İduğ, iftar sonrası ise yine aynı mahallede ikamet eden Çiçekçi Ailesi’ne geçti. Aile apartmanının bahçesinde çay içti, sohbet etti. Balı ve Çiçekçi Ailelerine teşekkür eden İduğ, “Ramazan boyunca değerli büyüklerimizle birlikte olmaya çalışacağım. Aramıza sosyal mesafeler girse de aynı sofrada bulunmak, aynı yemeği yemek kadar güzeli yok” diye konuştu.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.