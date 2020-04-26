İlk günün iftarı Pınarbaşı’nda

Başkan İduğ, Ramazan’ın ilk iftarında Pınarbaşı Gürpınar Mahallesi’nde oturan Balı Ailesi’nin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan İduğ, iftar sonrası ise yine aynı mahallede ikamet eden Çiçekçi Ailesi’ne geçti. Aile apartmanının bahçesinde çay içti, sohbet etti. Balı ve Çiçekçi Ailelerine teşekkür eden İduğ, “Ramazan boyunca değerli büyüklerimizle birlikte olmaya çalışacağım. Aramıza sosyal mesafeler girse de aynı sofrada bulunmak, aynı yemeği yemek kadar güzeli yok” diye konuştu.