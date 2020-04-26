BİST98.7590,60 EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlk günün iftarı Pınarbaşı’nda
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:01 |

    İlk günün iftarı Pınarbaşı’nda

    Koronavirüs salgını toplu katılımla gerçekleşen iftar buluşmalarına izin vermese de, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Ramazan’ın ilk günü, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen büyüklere moral verdi.

    İlk günün iftarı Pınarbaşı’nda

    Başkan İduğ, Ramazan’ın ilk iftarında Pınarbaşı Gürpınar Mahallesi’nde oturan Balı Ailesi’nin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan İduğ, iftar sonrası ise yine aynı mahallede ikamet eden Çiçekçi Ailesi’ne geçti. Aile apartmanının bahçesinde çay içti, sohbet etti. Balı ve Çiçekçi Ailelerine teşekkür eden İduğ, “Ramazan boyunca değerli büyüklerimizle birlikte olmaya çalışacağım. Aramıza sosyal mesafeler girse de aynı sofrada bulunmak, aynı yemeği yemek kadar güzeli yok” diye konuştu.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber