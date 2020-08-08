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    08.08.2020 - 00:05 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    İlk işi martılara simit atmak olacak

    Konak’ta yaşayan kimsesiz ve astım hastası Nazım Harputlugil, nefes alabilmek için günde en az 10-12 saat makineye bağlı kaldığını söyledi “Dışarı çıkabilmek için taşınabilir bir cihaza ihtiyacım var” diye konuştu

    İlk işi martılara simit atmak olacak

    İzmir Konak’ta tek başına yaşayan ve astım hastası olan Nazım Harputlugil (64), günün 12 saatini oksijen makinesine bağlı geçiriyor. Makineden ayrıldığında nefessiz kaldığını anlatan Harputlugil, bir yandan yalnızlıkla bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Çevre sakinlerinin yardımıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Harputlugil, “Hastalığım çok ilerledi. Ciğerlerim bitik vaziyette. Doktorlar bir çare bulamıyor. Tek çözüm ciğer naklinin olması. Nakilde de öncelik ölüm tehlikesi altında olanlara tanınıyor. Doktorlar bana temiz havada bol oksijenli bir ortamda yaşamayı öneriyor” dedi.

    Hayırseverlere seslendi

    İmkanlarının kısıtlı olduğunu ve 800 liralık engelli aylığıyla geçindiğini anlatan Harputlugil, kaldığı oda için 300 lira kira ödediğini ve 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirtti. Tıkanmadan nefes alabilmek için günde en az 10-12 saat makineye bağlı kaldığını dile getiren Harputlugil, “Bu makineyle dışarı çıkamıyorum. Taşınır cihazım olursa dışarı çıkarım. Yoksa 24 saat bu odanın içindeyim. İhtiyaçlarımı hayırseverler karşılıyor. Ben insanların içine karışmak istiyorum. Ne yazık ki nefesim, gücüm kuvvetim buna elverişli değil. İki adım atınca oturup kalıyorum. Nefesim kesiliyor. Makine olmazsa yaşama şansım yok. Ama taşınabilir cihazım olsa yürürüm. Makinem olsa ilk olarak deniz kenarına gidip martılara simit atmak istiyorum” diye konuştu.

     

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