İlk karenin 180. yılını kutladılar

İzmir’de ilk kez, Pyxis Fotoğraf Kulübü tarafından kutlanan İzmir Fotoğraf Günü etkinliği, fotoğraf tutkunlarını özel bir gecede bir araya getirdi. Pyxis Fotoğraf Kulübü Başkanı Gürhan Güner, “Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da ilk fotoğraf görüntüsü alınan şehir İzmir’dir. Fransız seyyah ve fotoğrafçı Frederic Goupi Fesquet, 13 Şubat 1840 tarihinde İzmir’in ilk görüntüsünü o dönemin fotoğraf makinası Fesquet Daguerrotype’ı ile alır. Bizler kulüp olarak, bu özel günü her yıl aynı tarihte kutlamaya karar verdik” dedi.