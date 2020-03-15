15.03.2020 - 00:23 |
İlk online rüzgâr enerjisi eğitimi
İstihdam ve kalifiye eleman ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan online rüzgâr eğitimi sayfası ‘Windbaba’ faaliyete geçti. XGEN Kurucu Ortağı ve Windbaba Eğitimcisi İskender Kökey, “Türkiye’de gerek ana sanayi yatırımları gerekse ekipman üretiminde yaşanan büyük ivme, kalifiye işgücü ve mesleki eğitim sorununu da beraberinde getiriyor. Bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için kurulan, Türkiye’nin ilk online rüzgâr eğitim sayfası Windbaba, bu düşünceden hareketle yayın hayatına başladı” dedi. l AA
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.