İlk online rüzgâr enerjisi eğitimi

İstihdam ve kalifiye eleman ihtiyacına yanıt vermek amacıyla kurulan online rüzgâr eğitimi sayfası ‘Windbaba’ faaliyete geçti. XGEN Kurucu Ortağı ve Windbaba Eğitimcisi İskender Kökey, “Türkiye’de gerek ana sanayi yatırımları gerekse ekipman üretiminde yaşanan büyük ivme, kalifiye işgücü ve mesleki eğitim sorununu da beraberinde getiriyor. Bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için kurulan, Türkiye’nin ilk online rüzgâr eğitim sayfası Windbaba, bu düşünceden hareketle yayın hayatına başladı” dedi. l AA