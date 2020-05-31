İlk sanal fuar Shoedex başlıyor

İZFAŞ öncülüğünde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle ve Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk sanal fuarı Shoedex 2020, yarın başlıyor. Ayakkabı ve saraciye sektöründen 30’un üzerinde üretici firma, sonbahar-kış koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Akıllı eşleşme filtresi ile desteklenen B2B etkinlikler üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında devam edecek. Her firmanın bir profil sayfası olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek.

Önceden hazırlanmış ve eşleştirmeleri yapılmış online B2B toplantılar verimi artırırken yolculuk, konaklama ve stant maliyeti gibi masraflardan da tasarruf edilmiş olacak.

Öncü olmanın gururu

Alıcılar ile ihracatçılar online olarak görüşüp, ürünleri inceleyebilecek, sipariş verebilecek. Sanal fuar organizasyonu konusunda Türkiye’ye öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Bu olağanüstü günlerde dijital olarak yapılacak bu buluşma, bir ilk olacak ve bu ilke de öncü şehir İzmir imza atacak. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde ve ülkemizde üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

35 ülkeden katılım

Shoedex ziyaretçi ülkeleri arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Çekya, Fas, Filistin, Finlandiya, G. Kore, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İsrail, İsveç, İtalya, Karadağ, Katar, Kıbrıs, Moldova, Nijerya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan yer alıyor.