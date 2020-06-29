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    HaberlerEge Haberleri İlk TARKO mağazası
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    29.06.2020 - 00:03 |

    İlk TARKO mağazası

    İlk TARKO mağazası

    Bodrum Belediyesi’nin Bitez’deki Ağaçlı Kafe’si, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi TARKO’nun ilk ürün satış mağazası olarak hizmet vermeye başladı. Taze sebzelerinden meyvelerine, kurutulmuş ürünlerden reçellerine, özenle şişelenen zeytinyağlarından özel sabunlarına kadar Bodrum’da üretilen 85 farklı yerel ve doğal ürünün halkla buluşacağı satış noktasından ilk alışverişi yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu kooperatif Belediye’nin değil Bodrum halkının öz malı olan bir kooperatifidir. Bu yapının içinde dileyen herkes yer alabilir. Biz, Belediye olarak alım garantili üretim yaptırarak üretimi destekleyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın ürettiği ürün elinde kalmasın, tarlasında çürümesin. Bodrum’un tüm bölgelerinde tüketici bu ürünleri bulabilsin. Belediyemizin tüm kafelerinde, corner’lar yaparak TARKO ürünlerini satacağız” diye konuştu.

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