‘İmkânlar seferber edildi’

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tehdidinin bertaraf edilmesi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Kırkpınar, “Vatandaşın tek yapması gereken, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamaları” dedi.

‘Süratle hareket ettik’

Açıklanan tedbirlere hassasiyetle uyulursa evde kalma süresinin üç haftayla sınırlı tutulabileceğini ifade eden Kırkpınar, “Dengeli politikalar bir yandan özel sektörün üretim gücünü desteklerden, diğer yandan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağladı. mıştır. Ülke olarak en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izledik, tedbirleri de süratle hayata geçirdik. Kurumlarımız ve güvenlik güçlerimiz de, büyüklerimizin her türlü ihtiyacını karşılama noktasında önlemini aldı”diye konuştu.

Kırkıpınar, mücadelenin özverili ve fedakâr kahramanları olan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.