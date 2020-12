İnananlar ordusu!

TFF 1. Lig’de Akhisarspor’u 2-1’lik skorla geçen Altay, üst üste kazandığı galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaştı. Siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “Altay güzel oyununu seri galibiyetlerle süslüyor. Şu tablo itibariyle ligin en güçlü ekibi konumunda” dedi.





Bülent Buda: Geriye dönüşün sancılı olduğu zamanlar vardır. Bu olgu futbolun karakterinden oluşur. Erken bir gol, elbette beklenmedik bir durum. Neyse ki geriye dönüş için de zaman bol. Topa, oyuna egemen olma isteği üst düzeyde. Sorun, atakları, fırsatları biçimlendirmede. Ne denli baskılı oynadığınız, gol fırsatları oluşturduğunuz konuşulmaz. Kaçanlar konuşulur bu gizemli oyunda. Takım bütünüyle istekli, girişimci. Bu bağlamda sorun yok. Sorun, bir an önce işi çözümleyip rahatlamaya geçişte. O istek gecikince elbette bir miktar telaş oluşuyor kafalarda. Sonuç, Altay zor da olsa kazanmasına karşın daha iyi olabilir. Bu açık. Söz gelimi örnek, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adanaspor maçı.

Fatih Tanfer: Altay maçın 7. dakikasında yenik duruma düşmesine rağmen son haftalardaki oyun anlamındaki yükselişinin devam etmesiyle yenilgiye tepki verdi. Takımın her hafta öz güveni artıyor. Top rakipteyken çok iyi alan paylaşımını uyguluyor.

Stoper Berkay ve Lokman’ın hava toplarında bariz üstünlükleri var. Tolga ve Özgür iki yönlü çok iyi oynuyorlar. Takım halinde uyum içerisindeler.

Ancak bu başarıda anahtar futbolcu Thiam, son haftalardaki çıkışın en önemli nedenlerinden birisi. Birçok sorunu halletti.

Bu hafta bir de gol atıp üç puanın kazanılmasını sağladı. Cihan’ın 70. dakikadaki kurtarışı galibiyetin önemli nedenlerinden birisiydi. Maç içinde topa daha çok sahip oluyor. Kappel’in aksiyonlarının artması bana büyük umut veriyor. Altay’ın maç kazanma alışkanlığı üst düzeye çıktı. Adım adım hedefe yürüyor.

Mehmet Demirtaş: Ligin başlarında istediği sonuçları alamayan Altay, son haftaların en formda takımı. Elde ettikleri üç maçlık seriyle üstlere tırmanışları tam gaz devam ediyor.

Maça istedikleri tempoyla başlayamasalar da 7. dakikada yedikleri gol onları kendilerine getirdi. Bu dakikanın ardından ipleri ellerine aldılar. Rakip alana daha fazla oyuncuyla giden siyah beyazlılarda Thiam’ın yükselen grafiği devam ediyor. Adeta Pogbavari bir stille oynuyor. O da tıpkı takımı gibi sezona vasatın altında başlasa da adapte olduğu Altay’da derinden ve sessizce oyununu yukarı taşıyor.

Dikine götürdüğü toplar, Altay’ın tam aradığı bir iş. Sağlı sollu hücumcu bekler Tolga ve Özgür, yine bu maçta iyiydiler.

Ziya oyuna sonradan katıldı ve o kulvara hareket kazandırdı. Marco’nun tutuk olduğu günde goller Regattin’den ve Thiam’dan geldi.

Kaleci Cihan da Vrsajevic’in çevirdiği topta Hadzic’in mutlak pozisyonunu önledi ve galibiyete katkı yaptı. Genç Harun’un erken dakikada sakatlanarak oyundan çıkışı takımı olumsuz etkileyecek mi diye düşünürken oyunun tansiyonunu iyi ölçen Yücel Hoca hamleleriyle rakibinin kilidini açtı. Artık oyuncular takıma, takım da lige epey entegre olmuş durumda. Bundan sonra çok daha zorlu bir süreç gelecek. Bunu iyi ve kötü yönetmek ise sadece Altay’ın elinde. Tebrikler Büyük Altay.

Olmasaydı sonumuz böyle!



Bülent Buda: Golü ya da golleri yedikten sonra saldırıya geçmek futbolun doğasından kaynaklanıyor olmalı. Yine de eşitlikle sürüp giderken oyunda iki etkili girişim var. İlkinde Muzaffer en kötü seçeneği yeğliyor, ikincisinde Ahmet İlhan’ın sert, net vuruşunu kaleci çıkarıyor.

Sonrası bilinen durum. Geriye yaslanmanın sakıncaları, yerleşim sorunları. Ve iki gol. Yani demem o ki, daha agresif bir oyunla rakibi şaşırtmak gibi bir eylem planı elbette sözle, dilekle olacak şeyler değil.



Oyun alanındaki seçeneklerin ve onların oluşturduğu güçle ilişkili bu durumlar. Takımın beklentilerin gerisinde kalan bölgeleriyle, kulübede tabelayı değiştirecek birikimin olmayışı gibi doğru gerekçeler. Uzatmayalım. Sonunda daha agresif olan, gole daha yakın duran, golü daha çok isteyen taraf Giresun’du. Hakkını verelim. Onlar da attı, kazandı.



Fatih Tanfer: Altınordu, Giresun deplasmanında bu sezonun en etkisiz oyunlarından birisini oynadı. 4. ve 61. dakikadaki Ahmet İlhan’ın şutları ve 2-0 sonrası rakip kalede Sinan’ın gayretiyle karamboller hariç tehlike yaratamadı. Altınordu’da orta alan ve hücum arasındaki dengesizlik belirgindi. Giresun orta alanı rahat geçti. Hücum önde baskı yapamadı. Hücum oyuncularının bu kadar etkisiz olması bende hayal kırıklığı yarattı. Kısacası Giresun’da 3 puanı bıraktı. Yeni lider Giresun oldu. Altınordu sistem takımı. Ancak bu maçta da görüldü ki oyun içinde etkili ve takımı taşıyacak oyuncular şart.



Mehmet Demirtaş: Altınordu, baştan sona formsuz ve de isteksiz bir maçı geride bıraktı. Oyun içerisinde ne tempoları ne de olgun atakları vardı. Giresunspor ise özellikle ikinci 45’te çok etkili ve seri ataklar geliştirdi. 2-0 sonrası Altınordu farkı eritmek istese de bunu yapamadı. Sinan dışında ataklarda yırtıcı bir isim daha yoktu. Rakip Giresun, Serginho, Uzodimma ve Hüseyin ile Altınordu cephesini ciddi derecede yıprattı. Zaten Altınordu bu mücadelede kırılgandı, direncini rakibe hiçbir anda hissettiremedi. Ahmet İlhan’ın kaleci Onurcan’a takılan şutu ve birkaç girişim dışında öyle ahım şahım bir atak organizasyonu izleyemedik. Kenardan yapılan hamleler de oyun aksiyonunu tersine çevirecek bir eylemde bulunamayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Puan ya da puanlar almaları halinde zirveyi ele geçireceklerdi. Ancak olmadı.



1 puan kazanç



Bülent Buda: Menemen savunma göbeğinden çok gol yiyor. Selmani’nin önünde 8 sarı lacivertli var, rakipten 2 futbolcu. Bu durumda gol yiyorlar, nasıl şey bu? İstanbulspor yenilgisindeki sahne de böyleydi. Cenk Laleci ile arkadaşları oyun içi rotasyonlarda daha özenli, paylaşımcı bir tavır sergilemeli. Söz gelimi Şeref Özcan. Daha fazla süreyi hak ediyor. Gol bölgelerindeki devamlı tercihler, elbetteki doğru ve yerinde. Bir tanesi de bavulunu topladı ve gitti. Ötekilerin kalıcılığına güvenebiliyor muyuz? O nedenle kulübeyi oyuna sıcak tutmalı, onlara ortam hazırlanmalı. Ben olaya 2 puan kayıp değil, 1 puan kazanç olarak bakıyorum.



Fatih Tanfer: Menemen’de yetenekli ve genç oyuncular var. Her seferinde ifade ettiğim gibi maçlarında hep aksiyon üst düzeyde. Maç içinde 2 defa mağlup duruma düşmelerine rağmen Asla mağlubiyeti kabul etmeyen anlayışlarının sonucu olsa gerek 90+5’te Kamara’nın güzel golüyle Eskişehir’den puanı aldılar.

Kaleci Selmani büyük avantaj. Furkan, Ömer, Kamara her geçen gün futbollarını üst düzeye taşıyorlar. Tidjani, bana göre çok yetenekli bir oyuncu. Sadece kenarda kalmamalı, oyunda biraz daha etkin olmalı. Menemen seyredilmekten keyif alınan bir takım. Menemenspor’un puan cetvelinde çok daha üst sıralara gelmesi için var olduğu söylenilen ekonomik sorunların da çözülmesi önemlidir. Ancak Türkiye’de hangi takımın ekonomik problemi yok?



Mehmet Demirtaş: İki haftadır savunma yenilen gollerde çok ciddi sinyal vermeye başladı. Stoper tandeminde bir aksama olduğu bariz. Yani İstanbulspor ve Eskişehir karşısında yenilen goller gerçekten ucuz goller. Bu gollerin telafisini maç içerisinde yapmak her zaman kolay olmayabilir. Kamara yine gününde. Takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Attığından fazlasını kaçırdı bir yandan da. Sikiru’nun takımdan ayrılışı bir boşluk yaratacak mı, onu hep birlikte göreceğiz. Umarım mali sıkıntılar diğer oyuncuları da kulüpten uzaklaştırmaz ve Menemenspor’un genç ve dinamik yapısı korunur. Bugün Adana deplasmanından 3 puanla dönmeleri ilk öncelikleri olmalı.



Akhisar can çekişiyor



Bülent Buda: Erken, fıstık gibi bir gol. Devam et, verme topu o denli rakibinin ayaklarına. At ikinciyi. Soluklan. Ne oldu? Şaşıyorsunuz değil mi bu yaklaşıma? Ütopya gibi. Maçın anlatıcısı takım içinden isim söylerken maçın bitimine değin üç beş isim dışında konuşmuyorsa ötekileri de haliyle merak eder insan. Katılımda bir sorun var demek ki. Hadzic, en güçlü göründüğü günde rakiple uğraşıyor. Boşver be kardeşim. İşine bak, bir maç olsun takımını o kara yazgısından kurtaran futbolcu ol. Çekdar, mis gibi bir gol attı. Ardından tatile çıktı. Ya öteki gençler?



Fatih Tanfer: Akhisarspor, Çekdar Orhan’ın golüyle öne geçti. Skoru koruyamayıp 2-1 mağlup oldu. Üç puanı kaybetmelerine rağmen bu maçta çok olumlu gelişmeler gözlemledim. En önemlisi eskiye göre disiplinli oynuyorlar. En büyük problemleri orta alanda kaptırdıkları toplar yüzünden geri dönüşlerde kazanmak adına çok yorulmaları. Bu maçta hızlı ve kısa paslarla çok etkili oldular. Vrsajevic bence müthiş faydalı oynuyor. Ancak hücumda Hadzic’in biraz daha hareketli olması takımın gücünü artıracaktır. Sıkıntılı dönemden en kısa zamanda çıkacağına inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Kendi içimizdeki savaşı kazanmadan başkalarıyla mücadele edemeyiz. Kulüp içerisinde tek bir ses olup lige, maçlara daha iyi odaklanmak gerek. Bu oyuncu grubu ile bir şeyler başarmak isteniyorsa bir bütünlük olmalı. İletişimsizlik, kopukluk olduğunu hissetmek için alim olmaya gerek yok. Gidişat pek de iç açıcı değil şu tabloda. Herkes elini taşın altına koyarak bu güzide kulübe can vermeli, hayat vermeli. Yaprak dökümleri çoğalmadan önlem alınmalı.