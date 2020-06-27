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    27.06.2020 - 00:02 | | SAMET ADİLAK MİLLİYET

    'İnancımız tam biz çıkacağız'

    'İnancımız tam biz çıkacağız'
    SAMET ADİLAK MİLLİYET

    TFF 2. Lig ve 3. Lig’de maçların 18 Temmuz’da başlama kararının alınması sonrası 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Sezon sonunda hedefimize yürüyeceğiz” dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2. Lig ve 3. Lig’in 18 Temmuz tarihinde kesin olarak başlayacağını duyurması sonrası 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kararı yerinde bulduklarını açıkladı.

    ‘Karara saygı duyuyoruz’

    Sarı lacivertli ekibin liglere verilen salgın arasına 4. sırada ve Play Off hattında girdiğini hatırlatan Aktaş, “Sürecin bu kadar uzaması bütün takımları yıprattı. 18 Temmuz hepimiz için yıpratıcı bir tarih. Biz yarın lig başlayacak gibi hazırlıklarımızı sürdürmüştük. Pandemi arasına Play Off hattında girmek, motivasyonumuzu yüksek tuttu” diye konuştu. Bazı kulüp başkanlarının ligin geri kalanının oynanmaması yönünde TFF’ye talepte bulunduğunu ve maçların yeniden başlayacağı tarihin gecikmesinde bu durumun da etkisi olduğunu belirten genç başkan, “TFF’nin aldığı karara saygılıyız. Keşke süreç bu kadar gecikmeseydi. 1928 Bucaspor, 2. Lig iddiasından hiçbir sebeple uzaklaşmadı. Aksine planlamalarımızı derinlemesine hazırladık. İnancımız tam, bu takım sezon sonunda gülen taraf olacak” dedi.

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