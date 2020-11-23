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    HaberlerEge Haberleri ‘İnatla hayalimizin peşinden gidelim’
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    23.11.2020 - 00:03 |

    ‘İnatla hayalimizin peşinden gidelim’

    ‘İnatla hayalimizin peşinden gidelim’

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Dünya Kadın Girişimcilik Günü’nü kutladı. ‘İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi’ projesi çerçevesinde İzmir İş Dünyası Kadının Güçlenmesi Başarı Ödülü alan 3 kadın girişimci başarı hikayelerini paylaştı. Ödüllü girişimciler, “Başaramayacağımız hiçbir şey yok, hayallerimizin peşinden inatla gidelim” mesajı verdi. İZİKAD Yönetim Kurulu BaşkanıBetül Sezgin, “Kadının iş ve sosyal hayatta daha ön planda olması için çalışıyoruz” dedi.

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