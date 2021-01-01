İnciraltı müjdesi

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı (İNGEDER) Tayfun Karabulut, kamu yararı kararı belgesinin alınması ve planlama önündeki en büyük engelin kalkması ile toprak sahiplerine erken yılbaşı hediyesini; Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Hükümet’in verdiğini söyledi. Karabulut, gösterdikleri özveriden dolayı Çevre ve Sehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti MKYK Üyesi İzmir Milletvekekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür etti.

Tet tek talepleri iletti

Ankara’da, Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ı ziyaret edip toprak sahiplerinin görüş, öneri ve taleplerini ilettiğini belirten Karabulut, “Planlarımızın İzmir’in ve İzmirlinin tüm hassasiyetlerinin göz önüne alınarak yürütülmekte olduğunu bir kez daha gördük. Bakanlığımız tüm görüşleri, katılımcı bir şekilde alarak sadece şehrimize değil, ülkemize katma değer getirecek eşsiz bir plan üzerinde çalışma yürütüyor. Ankara’dan İzmir’e mutlu döndük. Planlar tamamlandığında kazananın 3-5 kişi değil, tüm İzmirliler olacak. 2021 yılında şehrimizde düğün var; İzmir’in ve tüm dostlarını bekliyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlama sürecinde hak sahipleri ile birçok kez bir araya gelip dinlediğini, görüş ve önerilerini dikkate aldığını ifade eden Karabulut, “Bu içten yaklaşım bizleri çok mutlu etti. Bugüne kadar İnciraltı’nda bir metrekare yeri olan hak kaybına uğramaması için azami gayret gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mıza ve bugüne kadar ki net duruşuyla Bakan Kurum’a teşekkür ederiz” dedi.

Toplantı bu ay

Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise, “İnciraltı planlama çalışmasını İzmir’in, İzmirlilerin ve kamunun menfaatini gözeterek katılımcı olarak yürütüyoruz. Ocak ayı içerisinde yine İzmir’e gelerek toprak sahipleri, belediyeler ve STK’larla planlama üzerinde tekrar görüşmede bulunacağız” diye konuştu.