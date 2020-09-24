‘İnciraltı sorununu hep birlikte çözelim’

Balçova’nın kanayan yarasının planlama sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ettiğini belirten CHP’li Bakan, “Belediyelerimiz elini taşın altına koymaya hazır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yıllardır çözüm bekleyen İnciraltı planlarına yönelik açıklamaları üzülerek okuduğunu ifade etti. Çocukluğu ve gençliğinin Balçova’da geçtiğini belirten Bakan, “İnciraltı’nda yaşayan tarla, bağ, bahçe sahibi olanların büyük kısmını tanıyan bir milletvekili olarak bölgenin planlanmasını öncelikle isteyen ve bunu kamuoyu nezdinde defalarca dile getirmiş bir vekilim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da defaatle sürecin katılımcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini bölgenin şehircilik ilkelerine uygun olarak planlanmasının önemini dile getirdi. Hal böyleyken ve sorunun çözümü için belediyelerimiz elini taşın altına koymaya hazırken seçilmiş büyükşehir belediyesinin başkanının, ilçe belediye başkanının dışında olduğu bir planlama süreci olması mümkün mü?” diye sordu.

İnciraltı bölgesinin planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının geçen günlerde İzmir’e geldiğini belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çözümün paydaşları Büyükşehir ve Balçova belediyesi bu sürecin neresinde? Buradan sesleniyorum. İnciraltı üzerinden politika yapılabilecek bir yer değil. Yıllardır çözüm bekleyen bu sorunu katılımcı bir anlayışla çözebiliriz. İzmir’in seçilmiş yerel yönetimini, odaları, sivil toplum örgütlerini ve en önemlisi de İzmirlileri dışlayan bir planlama süreci doğru değil. Zaman varken gelin bu adımı atın.”