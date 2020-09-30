İnciraltı’nda ilk adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balçova’da 1980’den bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda “arsa mağdurları” olarak bilinen konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve ilgili bürokratların da katılımıyla bir toplantının yapıldığını bildirdi. 40 yıldır çözülemeyen sorunla ilgili önemli bir aşamayı geçtiklerini aktaran Dağ, “1970’li yıllarda alınan kararla otobanın kenarında mülkiyeti belediyeye ait araziler vatandaşa satılmış. Kimileri tapularını almış, kimileri alamamış. Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak. Yaklaşık 2 bin adet tapu sahibi öncelikli olarak bu durumdan yararlanacak” dedi. Başkan Fatma Çalkaya ise, “Planımızı ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de plandan haberdar. Olumlu bir görüşme oldu. Amacımız, 40 yıl önce belediyenin sattığı arsaları aldığı için mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çözmek” dedi.