İnciraltı’nda zafere doğru!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnciraltı zirvesi yapıldı. Alanın sağlık turizmi olarak planlanması ve yüksek binalara izin verilmemesi gibi konularda görüş birliği sağlandı. İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Düğünümüz yakın” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Balçova belediyelerini planlama aşamasında olan İnciraltı’yla ilgili değerlendirme yapmak için Ankara’ya davet etti. Bakanlıkta yapılan zirveye; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, İmar Daire Başkanı Cem Dedeş, bakanlık bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, Balçova Belediyesi’nden de İmar ve Şehircilik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seray Zünbülcan katıldı.

Gelişmeler sevindirdi

Toplantıda, İnciraltı’yla ilgili gelinen nokta anlatıldı. Bölgede geniş bir yeşil alan bırakılması, alanın sağlık turizmi olarak planlanması, yüksek katlı binalara izin verilmemesi gibi konularda tarafların hemfikir olduğu belirtildi. Plansız bir İnciraltı’nda kontrolün olamayacağı vurgulandı. İkinci zirvenin 15 gün sonra yeniden yapılmasına karar verildi. Yüzde 97’si şahıs mülkiyeti olan İnciraltı’nın toprak sahipleri temsilcisi İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, sevindirici gelişmeler yaşandığını belirtti.

Başkente gidecek

Karabulut, “İzmir’in tüm hassasiyetlerini gözeterek, katılımcı bir planlamayla İnciraltı’nı İzmir’e kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda 10 gün içinde Ankara’ya gideceğiz, bakanlığımızla planlar üzerinde üçüncü görüşmemizi gerçekleştireceğiz; görüşlerimizi ileteceğiz. İnciraltı’nın planlanarak İzmir’e kazandırılmasını bir düğüne benzetiyoruz. Toprak sahipleri olarak bizler Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüştükten sonra düğün hazırlıklarına başladık. İnşallah da yakın zamanda tüm İzmirli hemşerilerimizle düğünde pandemiden dolayı yüz yüze olmasada gönülden buluşacağız” dedi.